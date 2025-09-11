Gigio Donnarumma comincia la sua nuova avventura al Manchester City e si lascia alle spalle il Paris Saint-Germain, club con cui ha vinto anche una Champions League nella finale di Monaco contro l'Inter: "È il trofeo più bello per un calciatore: sollevarla al cielo è stata un'emozione unica e speciale", ammette il portiere ai canali ufficiali dei Citizens.

"Non sto nella pelle, sono arrivato qui con la mia famiglia e siamo stati accolti da un'altra grande famiglia, quella del club - aggiunge Gigio -. Sono orgoglioso di essere qui e non vedo l'ora di iniziare e vestire la maglia del City, una delle migliori squadre al mondo. Il City ha una storia gloriosa, è una società sempre affamata di vittorie. E poi giocherò in Premier, il torneo più bello del mondo, a cui ogni calciatore aspira: anche io ho sempre sognato di giocarci e ora mi sento pronto per questa sfida".