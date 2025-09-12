Il Bayern Monaco confida di trattenere Dayot Upamecano oltre la naturale scadenza del suo attuale contratto, fissata al 30 giugno 2026. Le trattative per il rinnovo vanno avanti da mesi, ma per ora non è arrivata la fumata bianca. Una situazione che l'Inter sta guardando con attenzione, per approfittarne nel caso in cui il difensore francese diventasse free agent. Lo scenario che vuole scongiurare il club tedesco, come spiegato dal ds Christoph Freund a Sky Sport DE: "Upa è un giocatore eccezionale, con una grande personalità. Sa cosa ha al Bayern. Penso che si trovi molto a suo agio, che stia giocando molto bene e che abbia una forte personalità dentro e fuori dal campo. Naturalmente speriamo che rimanga con noi a lungo. Non c'è una scadenza. Ma il mercato è finito e ora stiamo passando ad altri argomenti. Upa gioca un ruolo molto importante in questo".