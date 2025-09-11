La UEFA ha ufficializzato che la finale della Champions League 2026/27 si giocherà all'Estadio Metropolitano di Madrid. La decisione, comunicata oggi dopo la riunione dell'Esecutivo, arriva dopo che il massimo organismo di calcio europeo aveva tolto il prestigioso evento a San Siro, complice l'incertezza su eventuali lavori di ristrutturazione dell'impianto.

Come si legge nella nota ufficiale, "il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Tirana, in Albania, e ha designato le sedi per diverse finali come segue:

Finale di UEFA Champions League 2027 – Estadio Metropolitano, Madrid, Spagna

Finale di UEFA Women’s Champions League 2027 – Stadio Nazionale, Varsavia, Polonia

UEFA Super Cup 2026 – Salisburgo, Austria

Finale di UEFA Futsal Champions League 2026 – Pesaro, Italia

UEFA Futsal Under-19 EURO 2027 – Astana, Kazakistan

UEFA Women’s Futsal EURO 2027 – Osijek, Croazia".