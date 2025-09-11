L'Inter si prepara a tornare in campo dopo la sosta nazionali per sfidare la Juventus nel match valido per la terza giornata di campionato. La Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzare le scelte di formazione di Chivu, dove comandano le conferme e spiccano due novità rispetto alla sfida con l'Udinese: a centrocampo potrebbe tornare titolare Mkhitaryan (che nelle ultime settimane è rimasto ad Appiano ad allenarsi) al posto di Sucic, mentre in difesa dovrebbe esserci l'esordio dal 1' di Akanji. 

Sezione: Focus / Data: Gio 11 settembre 2025 alle 21:24
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
