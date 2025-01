Secondo 0-0 consecutivo in questa domenica di Serie A, che tra poco presenterà il suo piatto forte con il derby della Capitale. Dopo il pari a reti bianche in Lecce-Genoa, anche la sfida delle 18 tra Torino e Parma termina con un nulla di fatto. Un punto a testa per le squadre di Paolo Vanoli e Fabio Pecchia, che si portano rispettivamente a quota 21 e 19 in classifica.