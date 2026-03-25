Gianluca Zambrotta, terzino campione del Mondo nel 2006, racconta l'evoluzione del suo ruolo negli ultimi 20 anni nelle parole espresse ai canali ufficiali UEFA: "È cambiato tantissimo. Oggi i terzini, soprattutto gli esterni o quinti, sono quasi attaccanti aggiunti: li trovi spesso in area, alla ricerca del gol. Prima si pensava più a difendere, oggi forse più ad attaccare. Basta vedere esempi come quelli dell’Inter e altri club, dove anche i difensori partecipano molto alla fase offensiva. Fa parte dell’evoluzione dell’evoluzione del calcio, che è cambiato notevolmente negli anni", dichiara Zambrotta riferendosi ovviamente a Federico Dimarco e Denzel Dumfries.