"Manca sempre meno". Con sole tre parole, scritte sul suo profilo Instagram, Lautaro Martinez rassicura i tifosi dell'Inter che non vedono l'ora che arrivi il suo rientro in campo. Fissato, come da tabella di marcia dello staff medico, per Inter-Roma, la partita dopo la sosta, in programma la sera di Pasqua, a San Siro. E' quello l'obiettivo del capitano nerazzurro che, approfittando della pausa del campionato, sta lavorando sodo per tornare a disposizione di Cristian Chivu per il rush finale di stagione. L'argentino si è infortunato lo scorso 18 marzo, a Bodo, accusando un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.