La qualificazione ai Mondiali passa (anche) per i piedi di Francesco Pio Esposito. Lo dimostrano le percentuali delle giocate su Goldbet, dalle quali emergono che ben il 46% degli scommettitori, quindi, di fatto, un italiano su due, punta sul gol del centravanti nerazzurro contro l’Irlanda del Nord. Staccati nettamente i compagni di reparto Mateo Retegui, fermo al 22%, e Moise Kean, sul quale scommette il 18% degli italiani; il restante 14%, infine, viene diviso tra gli altri giocatori a disposizione di Gattuso. Anche i betting analyst di Sisal vedono in Pio un grande protagonista nella partita di domani: il suo terzo gol consecutivo in Nazionale, dopo quelli contro Moldavia e Norvegia, si gioca a quota 2,00, in linea con l’1,78 assegnato sia a Retegui, miglior marcatore della gestione Gattuso con cinque gol, e sia a Kean.