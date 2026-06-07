Pierre-Emile Højbjerg, capitano della Danimarca, è stato comprensibilmente il giocatore più preoccupato per la situazione creatasi con Christian Eriksen quest'oggi a Odense durante la partita amichevole con l'Ucraina. Højbjerg ha poi parlato ai microfoni di TV2 Sport dopo la sospensione della partita: "La cosa più importante è che Christian stia bene e che la sua famiglia stia bene. Siamo andati negli spogliatoi e abbiamo parlato un po' lì, dove era possibile farlo. Alcuni hanno delle domande, altri hanno bisogno di parlare con la famiglia. Alcuni hanno bisogno di sedersi e ascoltare un po'. In realtà va bene. È strano dirlo, ma riporta alla mente dei ricordi", dice Højbjerg, riferendosi a quel giorno ad EURO2020.

"Ora voglio solo vedere la mia famiglia"

Il giocatore dell'Olympique Marsiglia ha poi proseguito: "La cosa più importante è che ci sia stata una buona risposta e che i medici abbiano la situazione sotto controllo. E che i giocatori mostrino rispetto, e che gli spettatori mostrino grande rispetto. È finita nel miglior modo possibile, in relazione a quanto accaduto. Siamo tutti profondamente grati per questo, ed è ciò che conta di più. Cosa è successo? Posso solo dire come l'ho visto io. C'è una rimessa laterale e io mi sposto tranquillamente a lato. Poi mi giro e vedo che Christian sta andando a terra. Sappiamo cosa significa, e la reazione è rapidissima e rispettosa. Sì... posso solo lodare chi se ne è occupato, e Christian stesso ha lasciato il campo. Non posso dire molto altro. È uno shock, vero? La cosa più importante è che Christian stia bene, dice Højbjerg. Ora chiedo di dover vedere i miei figli e la mia famiglia. Sono loro che desidero vedere", afferma un Pierre-Emile Højbjerg visibilmente commosso.