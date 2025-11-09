"Voglio che andiamo forte, abbiamo le capacità per fare una grande partita. Non è facile recuperare sempre, bisogna spingere per fare una grande gara oggi". Questo il messaggio mandato da Ivan Juric ai suoi, prima del fischio d'inizio di Atalanta-Sassuolo, match momentaneamente in corso. Gara per la quale l'allenatore della Dea non ha rinunciato ad Ademola Lookman. E a proposito del nigeriano, l'allenatore degli orobici a DAZN ha chiuso ogni tipo di polemica.

Lookman caso chiusissimo?

"Assolutamente".