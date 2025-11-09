Al termine del successo ottenuto contro la Lazio, in casa Inter ha parlato Lautaro Martinez ai microfoni di Inter Tv: "Sono contento perché abbiamo vinto, affrontare queste squadre che palleggiano bene non è facile. L'abbiamo approcciata bene e questo conta tanto. Il gruppo conta più del singolo, ma fare questi gol è importante anche per la mia carriera. Do tanto ogni giorno per questa maglia, sono orgoglioso e devo continuare perché il percorso è ancora lungo. Il segreto per giocarle tutte? Ho sempre voglia di difendere i compagni in campo. A volte riposare fa bene, ma queste sono scelte del mister. Io ogni volta che gioco voglio dare tutto".
Adesso c'è la sosta. Cosa farete per tornare allo stesso ritmo?
"I giocatori che restano lavorano con il mister e lo staff. Noi che andiamo in nazionale giochiamo e poi recupereremo per il derby, è importante per la classifica ed è una partita speciale, è una partita che si prepara da sola".
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
Altre notizie
- 00:10 videoInter-Lazio 2-0, Tramontana: "Vittoria fondamentale, molto bene Barella. Dumfries in ombra"
- 00:00 Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pè...
- 23:58 Lazio, Cataldi in conferenza: "Inter tra le squadre migliori d'Europa, questa gara ci insegna tanto"
- 23:55 Inter-Lazio, la moviola - Manganiello in confusione: metro di giudizio mai uniforme, errori nei fischi e nei cartellini
- 23:53 Chivu in conferenza: "Abbiamo fatto pochi passi falsi nelle ultime, la classifica non la guardo. Gerarchie? Non esistono"
- 23:41 Lazio, Sarri in conferenza: "Potevamo andare incontro a una disfatta, ma siamo rimasti in gara fino alla fine"
- 23:38 Chivu a ITV: "La classifica? Siamo ancora a novembre, è ancora lunga. Felici del percorso"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Allenare Lautaro è un piacere. Prima del derby mi godrò la famiglia e vedrò la NFL a Madrid"
- 23:29 Lautaro in conferenza: "Contento delle idee di Chivu. Il record di gol di Mazzola? Non me lo sarei aspettato quando sono arrivato qui"
- 23:25 Lazio, Sarri a DAZN: "L'Inter è più forte di noi, c'è un gap tecnico. La mentalità della squadra è l'aspetto più positivo"
- 23:18 Lautaro a ITV: "Voglio dare sempre tutto per l'Inter. Derby? Gara che si prepara da sola"
- 23:11 Lautaro a DAZN: "Il gol era voluto. Le parole di Chivu? Sono così, quando c'è da sorridere sorrido"
- 23:03 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Inter sottovalutata? Lo lascio dire agli altri. Bonny è forte, bell'acquisto"
- 23:02 Bonny al 90esimo a DAZN: "Gli assist di Dimarco sempre top. Il derby? Partita importante come tutte"
- 22:51 Inter-Lazio, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:47 Una pausa da primato: l'Inter supera brillantemente per 2-0 la Lazio e si porta in cima alla classifica con la Roma
- 22:45 Inter-Lazio, le pagelle - Barella con l'abito buono, Calhanoglu gran maestro. Dumfries svagato
- 22:40 Inter-Lazio, Fischio Finale - Lautaro + Bonny, il vecchio e il nuovo: l'orologio fissa il momento in cui Chivu diventa 1° della classe
- 22:35 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-LAZIO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:00 Inter-Lazio, la carica del Meazza: quasi 74 mila spettatori
- 21:50 Dimarco prima dell'inizio del secondo tempo: "Dobbiamo continuare così, bisogna segnare ancora"
- 20:55 Inter-Kairat, parola alla fascia sinistra. Poi spunta Bonny
- 20:10 Lazio, Fabiani a DAZN: "Le parole di Sarri? Lui è un fuoriclasse in campo e fuori. Giusto che non crei aspettative"
- 20:05 Chivu a DAZN: "Questo gruppo ha una forza. Cerco di coinvolgere tutti, i ragazzi mi danno buone risposte"
- 20:00 Roma solida e cinica: 2-0 all'Udinese e primo posto in classifica
- 19:51 Lazio, Lazzari a DAZN: "L'Inter è la più forte d'Italia e una delle migliori d'Europa. Sarà una gara complicata"
- 19:49 Dumfries a DAZN: "La gara di maggio è il passato, stasera è un altro match e dobbiamo vincere"
- 19:46 Dumfries a ITV: "Arriviamo bene, siamo carichi. Abbiamo energie e vogliamo vincere oggi"
- 19:36 Di Canio: "Inter la più completa, ma può ancora migliorare. Ha un difetto che si trascina"
- 19:21 Roma Primavera, Seck: "Un errore abbassarci dopo il gol. Altrimenti avremmo vinto 2 o 3 a zero"
- 19:07 Milan, Gabbia: "Il derby vale sempre tre punti, ovviamente ci teniamo a vincerlo"
- 18:52 L'analisi di Giaccherini: "L'Inter deve specchiarsi di meno. Chivu sa di avere una squadra fortissima, però..."
- 18:38 Mondiali 2026, la FIFA starebbe valutando un cambiamento nel ranking: un assist per l'Italia di Gattuso
- 18:23 L.R. Vicenza, Capello: "Ci siamo complicati la partita da soli, ma abbiamo lottato da squadra vera"
- 18:09 Cosmi: "Il modo di comunicare di Conte è superato. Il migliore per distacco è Chivu sotto questo aspetto"
- 17:48 Conte: "Sono preoccupato. Non c'è l'energia dell'anno scorso, significa che non sto facendo un buon lavoro"
- 17:38 Claudio Trotta: "Una targa su San Siro come luogo della musica. Faremo la proposta a Inter e Milan"
- 17:23 Montolivo: "Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto, Milan nella lotta per il quarto posto"
- 17:09 Pavard: "Il mio ruolo preferito? Sono un giocatore molto versatile. Finché gioco, sono felice"
- 16:56 Serie A, il Napoli cade a Bologna: occasione per Inter e Roma. Genoa-Fiorentina, 2-2 con i nuovi tecnici in panchina
- 16:40 Roma Primavera, Guidi: "Il pari è giusto, l'Inter lo ha meritato. Però mi sono arrabbiato perché..."
- 16:25 Vicenza, Gallo: "L'Inter U23 non hai mai tirato in porta, vittoria meritata dopo aver dominato"
- 16:11 Trevisani: "Inter-Lazio finisce 2-1 con doppietta di Lautaro. Conte? Strategia giusta, gestisce tutta la Serie A"
- 15:57 Napoli, Manna: "Gli avversari hanno paura di Conte, diamo fastidio perché c'è lui sulla nostra panchina"
- 15:43 Inter-Roma, Up&Down - Zouin è inafferrabile, manca la ricompensa. Cerpelletti lampo accecante
- 15:30 Inter U23-Vicenza, le pagelle - Alexiou autore di una grande prova, Spinaccé fatica
- 15:15 Vecchi in conferenza: "Paghiamo a livello di malizia e fisicità. Nel girone di ritorno vorremmo raccogliere di più contro le big"
- 15:05 Cerpelletti manda di traverso la festa alla Roma: gol al 94esimo, l'U20 di Carbone strappa l'1-1 in extremis
- 14:59 Dzemaili mette pressione all'Inter: "Per la rosa che ha deve vincere lo scudetto"
- 14:45 Sky - Verso Inter-Lazio, Bonny avanti nel ballottaggio con Thuram: la probabile formazione di Chivu
- 14:35 Stuckler condanna l'Inter U23, a Monza passa il Vicenza 1-2. Beffa nel finale per i ragazzi di Vecchi
- 14:30 Serie A, Atalanta in crisi: a Bergamo il Sassuolo passa 3-0 con Berardi (x2) e Pinamonti
- 14:15 Tegola per il Parma di Cuesta: frattura al dito della mano sinistra per Suzuki. Si valuterà l'intervento
- 14:00 Il Tempo - Il rinnovo Lazio-Gila non decolla: l'Inter tenta di approfittarne. Possibile derby di mercato col Milan
- 13:45 Sky - Verso Inter-Lazio, ancora dubbi per Sarri: Pellegrini insidia Lazzari e Marusic. Si attende per Romagnoli
- 13:30 Amadeus: "Chivu mi ha sorpreso in un aspetto. Ogni giorno speravo che l'addio di Calhanoglu fosse una bufala"
- 13:16 GdS - Nuovo San Siro, è già corsa per i naming rights: un nome in pole, gli obiettivi di Inter e Milan
- 13:00 Atalanta, Juric manda Lookman in campo dal 1' e mette un punto: "Caso assolutamente chiuso"
- 12:47 Inter Women, Andrés Sanz: "Questo club è una famiglia. Quale caratteristica prenderei? II mancino di Pleidrup"
- 12:16 CdS - Invasione biancoceleste a San Siro: attesi circa quattromila tifosi laziali per assistere a Inter-Lazio
- 12:02 CdS - Dumfries incubo della Lazio: tre reti nelle ultime tre sfide. L'olandese con i biancocesti si infiamma
- 11:48 Corsera - Troppo esigente Chivu o troppo incline a ripetere gli errori l'Inter? Con la Lazio torna Acerbi
- 11:34 Cesar: "Inter ultimamente non brillante, ma a Chivu va dato tempo. Stasera per Inter-Lazio può succedere di tutto"
- 11:19 Inter U23, Cinquegrano: "Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito che servono continuità, testa e lucidità"
- 11:05 CdS - Inter, Acerbi di nuovo titolare contro la Lazio? Un'altra esclusione sarebbe piuttosto rumorosa
- 10:51 GdS - Chivu all'attacco: i concetti ribaditi (con toni più miti) alla squadra nel confronto di ieri
- 10:37 Acerbi: "Nello spogliatoio ci sono due valori fondamentali". Poi svela cosa 'ruberebbe' a Thuram e Barella
- 10:23 Repubblica - Sei mesi dopo l'addio allo scudetto, l'Inter ritrova la Lazio. Ballottaggio Thuram-Bonny
- 10:09 GdS - Il 'martello' Dumfries sfida Marusic, 'l'anima' Calhanoglu incrocia Cataldi: i duelli chiave di Inter-Lazio
- 09:55 TS - Thuram pronto a tornare titolare. Chivu rispolvera Acerbi e ricompone la solita linea a tre dal 1'