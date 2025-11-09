Al termine del successo ottenuto contro la Lazio, in casa Inter ha parlato Lautaro Martinez ai microfoni di Inter Tv: "Sono contento perché abbiamo vinto, affrontare queste squadre che palleggiano bene non è facile. L'abbiamo approcciata bene e questo conta tanto. Il gruppo conta più del singolo, ma fare questi gol è importante anche per la mia carriera. Do tanto ogni giorno per questa maglia, sono orgoglioso e devo continuare perché il percorso è ancora lungo. Il segreto per giocarle tutte? Ho sempre voglia di difendere i compagni in campo. A volte riposare fa bene, ma queste sono scelte del mister. Io ogni volta che gioco voglio dare tutto".

Adesso c'è la sosta. Cosa farete per tornare allo stesso ritmo?

"I giocatori che restano lavorano con il mister e lo staff. Noi che andiamo in nazionale giochiamo e poi recupereremo per il derby, è importante per la classifica ed è una partita speciale, è una partita che si prepara da sola".