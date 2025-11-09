Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così a Inter TV il match vinto oggi per 2-0 in casa contro la Lazio, successo che vale il primo posto in classifica assieme alla Roma: “Siamo stati dominanti, abbiamo capito i momenti, abbiamo saputo gestire i momenti sia positivi che negativi. Ci prendiamo i tre punti perché era importante oggi vincere, dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto. Bisogna dare merito e credito a questi ragazzi, che stanno tenendo dal punto di visita sia fisico che mentale.

La classifica?

“Siamo ancora a novembre, la stagione è ancora lunga. Dobbiamo gioire sul percorso, dobbiamo cercare di essere sempre il meglio sapendo che le partite si possono anche perdere e pareggiare. In campo scendono i giocatori, ringrazio per i complimenti ma vanno fatti al gruppo.