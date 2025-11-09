Lautaro Martinez, autore del gol dell’1-0, racconta ai microfoni di DAZN le sue intenzioni al momento di timbrare il cartellino in questo match con la Lazio: “Sì, volevo tirare in porta. Poi è vero che sono arrivato col passo lungo, ma la cosa importante è che è stata utile ad aprire il risultato”.

Ci racconti il momento nel quale San Siro ti ha applaudito quando sei uscito? Eri particolarmente emozionato.

“Io ringrazio tutta la gente che viene allo stadio e che sta dietro di noi. Ogni partita ci danno il loro supporto e quindi tutti i gol li festeggio in maniera speciale, la cosa più bella del calcio è fare gol poi è vero che conta vincere ma se uno segna e la squadra vince è sempre più bello. Quando questo popolo urla il tuo nome i brividi vengono sempre, dalla prima volta che sono qui”.

Arrivano i complimenti di Vieri.

“Grazie, dico sempre che sei un grande, un esempio per quello che hai fatto in Serie A e per l’Inter. Le tue parole le prendo sempre a cuore aperto”.

Da quando Chivu ti ha detto di sorridere hai sempre segnato.

“Sono sempre lo stesso, quando devo sorridere sorrido. Niente, sono così…”.

Vieri ribadisce che fare gol a San Siro è la cosa più bella del mondo.

“Proprio così, prima i tifosi ci sono mancati un po’ ma ora che sono tornati sono l’uomo in più. Sono un giocatore in più, si fanno sempre sentire”.