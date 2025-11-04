Intervenuto su TMW Radio, Arturo Di Napoli ha espresso il proprio apprezzamento per Cristian Chivu, allenatore dell'Inter: "Dall'inizio mi è piaciuto, è un allenatore che ha delle idee. È entrato in punta di piedi, non ha stravolto le idee di Simone Inzaghi, ma ha cominciato piano piano, si è preso al fiducia del gruppo. Credo che all'interno dello spogliatoio se lo è guadagnato sul campo. Sono curioso di vedere come reagisce alle difficoltà, ma per ora tutto bene. Mi piace come spirito questa Inter".

Che ne pensa del consiglio dato a Lautaro da Chivu di sorridere?

"Lautaro ha sempre queste pause, ma quello che fa per la squadra è un lavoro encomiabile. Si rende sempre utile, si mette al servizio della squadra, e lo ha ribadito anche Chivu".