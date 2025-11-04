"Soddisfatti della partita al Maradona? È andata molto bene". Questo il commento del presidente del Como Mirwan Suwarso a margine dell'assemblea della Lega Serie A a Lissone. A proposito delle ambizioni in campionato della squadra lombarda, il numero uno dei lariani ha aggiunto: "Crediamo alle coppe europee? È troppo presto, pensiamo una partita alla volta".