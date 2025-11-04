L'epilogo della storia era inevitabile: Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. La notizia è stata ufficializzata in una nota stampa diramata in mattinata, nella quale la società gigliata, oltre a ringraziare il tecnico e il suo staff 'per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro', ha comunicato che la guida tecnica della prima squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Daniele Galloppa.