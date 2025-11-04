Archiviati il pareggio del Napoli e la vittoria dell'Arsenal, il martedì della quarta giornata della fase campionato di Champions League prosegue con altre sette partite e una sola italiana in campo, la Juventus. I bianconeri vanno sotto all'Allianz Stadium dopo 12' contro lo Sporting Lisbona per il gol di Araujo, poi Vlahovic rimette le cose (parzialmente) a posto trovando la zampata dell'1-1. Spalletti non riesce ad invertire la rotta in Europa: la Juve conta tre punti in classifica dopo quattro giornate, frutto di tre pareggi e di una sconfitta.

Negli altri match sono da segnalare la vittoria del Bayern Monaco nella tana del PSG e il successo del Liverpool ad Anfield contro il Real Madrid. Il Tottenham strapazza il Copenaghen con un poker, l'Atletico Madrid risolve la pratica Union SG con secco 3-1.

Tutti i risultati di Champions League:

Napoli – Francoforte 0-0

Slavia Praga – Arsenal 0-3

Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1

Bodo/Glimt – Monaco 0-1

Juventus – Sporting Lisbona 1-1

Liverpool – Real Madrid 1-0

Olympiakos – PSV 1-1

PSG – Bayern Monaco 1-2

Tottenham – FC Copenhagen 4-0