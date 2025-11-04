Intervistato dalla RAI a margine di Lazio-Cagliari 2-0, Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, ha offerto il suo punto di vista sull'opportunità di giocare Milan-Como, gara valida per la 24esima giornata della Serie A, a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio: "Io penso che mettere in luce il nostro calcio a livello internazionale sia positivo per i ricavi, ma poi ci si scontra con una realtà che, ahimè, dove notiamo che non abbiamo tutto questo appeal economico all'estero. Sembra una contraddizione in termini, diciamo che tutti gli esperimenti fatti hanno portato avanti una linea economica che non ha trovato riscontro pratico. Speriamo che col tempo il nostro calcio sia riconosciuto da tutti in termini di qualità sportiva e organizzazione, e mi riferisco stadi e centri sportivi nuovi".