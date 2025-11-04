Intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Bello del Calcio' su Televomero, Pierpaolo Marino ha commentato le dichiarazioni di ieri di Antonio Conte in conferenza stampa a proposito del fastidio generato dalla presenza del Napoli in cima alla classifica: "Sulla parte finale del discorso che il Napoli dà fastidio ed io penso che Antonio abbia ragione, Napoli non è più una variabile impazzita ma una costante del calcio italiano e dà fastidio alle big. Nell’ambiente Napoli si creano sempre grosse aspettative, il popolo napoletano è sempre stato sempre vicino nonostante le polemiche. Reja veniva attaccato sempre, ma i tifosi sono molto intelligenti”.

Marino fa poi un paragone scomodo: “Si, le sue parole ricordano quelle di Diego Maradona. In quel momento la Nord faceva una guerra tremenda verso il Napoli del primo Scudetto, io dovevo fare la guerra tutti i lunedì e quindi capisco. Nell’anno dello scudetto Corrado Ferlaino dovette farsi eleggere consigliere, io ero al Processo di Biscardi per creare paura, è una strategia, fa parte della politica. Maradona ci difendeva come Conte adesso. Io non condivido gli appelli ai napoletani di Conte, i napoletani sono intelligenti e sanno distinguere".