E' ancora troppo presto per dare giudizi definitivi sulla Serie A dopo appena quattro giornate, secondo Cesare Prandelli: "Sto vedendo tante squadre non ancora pronte, ma è normale: col mercato aperto fino a fine agosto, a campionato già iniziato e con risorse che per i club italiani sono limitate, chi trae vantaggi immediati è chi ha cambiato meno tra i titolari", ha spiegato l'ex ct della Nazionale italiana a Tuttosport. La cui attenzione è stata catturata in particolare modo dal Como: "Per me è un fenomeno da studiare: ogni anno mette qualcosa in più. Nel tempo può diventare il Parma degli anni ‘90: c’è un progetto tecnico forte e hanno l’ambizione di crearsi i campioni in casa, mentre quel Parma lì prendeva già formati. Il fatto che Fabregas sia rimasto è il segnale del percorso che vogliono intraprendere".