Dura un tempo il sogno del Cagliari di compiere l'impresa al Dall'Ara: la squadra di Davide Nicola chiude in vantaggio i primi 45 minuti grazie alla rete di Roberto Piccoli, ma nella ripresa deve soccombere alla vena di Riccardo Orsolini che trova una doppietta con la quale ribalta le sorti dell'incontro consegnando l'ennesimo successo al Bologna, che con questa vittoria aggancia la Lazio, impegnata stasera col Milan, a quota 47.

Finisce invece in parità l'altra sfida della domenica pomeriggio, quella di Marassi tra Genoa ed Empoli: Alberto Grassi trova la via del gol dopo ben sei anni portando in vantaggio i toscani, traditi però dal proprio portiere Marco Silvestri, che compie un autentico disastro su un tiro senza troppe pretese di Johan Vasquez sporcato da Christian Kouame: prima si fa sfuggire goffamente il pallone, poi non riesce a toglierlo dalla porta, rovinando così il proprio compleanno.