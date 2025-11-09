Saranno circa 4mila i tifosi laziali presenti questa sera a San Siro per assistere a Inter-Lazio. Come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, "dei 4361 posti riservati esclusivamente ai tifosi della Lazio, a ieri sera ne erano stati acquistati complessivamente più o meno 3.200 - si legge -. A questi vanno aggiunti poi gli altri tagliandi che solitamente vengono acquistati dai tanti sostenitori biancocelesti residenti in Lombardia, che potranno vedere la partita anche in altre zone di San Siro. Si arriva così a un totale di circa 4.000, che può ancora crescere considerando che restano disponibili 1.200 posti".
Sezione: Rassegna / Data: Dom 09 novembre 2025 alle 12:16
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Rassegna
CdS - Invasione biancoceleste a San Siro: attesi circa quattromila tifosi laziali per assistere a Inter-Lazio
CdS - Dumfries incubo della Lazio: tre reti nelle ultime tre sfide. L'olandese con i biancocesti si infiamma
Corsera - Troppo esigente Chivu o troppo incline a ripetere gli errori l'Inter? Con la Lazio torna Acerbi
Repubblica - Sei mesi dopo l'addio allo scudetto, l'Inter ritrova la Lazio. Ballottaggio Thuram-Bonny
GdS - Il 'martello' Dumfries sfida Marusic, 'l'anima' Calhanoglu incrocia Cataldi: i duelli chiave di Inter-Lazio
TS - Thuram pronto a tornare titolare. Chivu rispolvera Acerbi e ricompone la solita linea a tre dal 1'
CdS - Lautaro intoccabile: titolare con la Lazio per tornare al gol. Al suo fianco Bonny, Thuram dal 1' nel derby
GdS - Inter a caccia del 6° risultato utile di fila contro la Lazio: l'ultima volta Chivu era un giocatore nerazzurro
Altre notizie
Domenica 09 nov
- 13:00 Atalanta, Juric manda Lookman in campo dal 1' e mette un punto: "Caso assolutamente chiuso"
- 13:00 LIVE - Primavera 1, Roma-Inter 1-0, 3': dopo pochissimi minuti giallorossi in vantaggio con Di Nunzio
- 12:55 liveInter U23-Vicenza, 0-1 al 35': ospiti in vantaggio, ha segnato Capello
- 12:47 Inter Women, Andrés Sanz: "Questo club è una famiglia. Quale caratteristica prenderei? II mancino di Pleidrup"
- 12:16 CdS - Invasione biancoceleste a San Siro: attesi circa quattromila tifosi laziali per assistere a Inter-Lazio
- 12:02 CdS - Dumfries incubo della Lazio: tre reti nelle ultime tre sfide. L'olandese con i biancocesti si infiamma
- 11:48 Corsera - Troppo esigente Chivu o troppo incline a ripetere gli errori l'Inter? Con la Lazio torna Acerbi
- 11:34 Cesar: "Inter ultimamente non brillante, ma a Chivu va dato tempo. Stasera per Inter-Lazio può succedere di tutto"
- 11:19 Inter U23, Cinquegrano: "Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito che servono continuità, testa e lucidità"
- 11:05 CdS - Inter, Acerbi di nuovo titolare contro la Lazio? Un'altra esclusione sarebbe piuttosto rumorosa
- 10:51 GdS - Chivu all'attacco: i concetti ribaditi (con toni più miti) alla squadra nel confronto di ieri
- 10:37 Acerbi: "Nello spogliatoio ci sono due valori fondamentali". Poi svela cosa 'ruberebbe' a Thuram e Barella
- 10:23 Repubblica - Sei mesi dopo l'addio allo scudetto, l'Inter ritrova la Lazio. Ballottaggio Thuram-Bonny
- 10:09 GdS - Il 'martello' Dumfries sfida Marusic, 'l'anima' Calhanoglu incrocia Cataldi: i duelli chiave di Inter-Lazio
- 09:55 TS - Thuram pronto a tornare titolare. Chivu rispolvera Acerbi e ricompone la solita linea a tre dal 1'
- 09:41 CdS - Lautaro intoccabile: titolare con la Lazio per tornare al gol. Al suo fianco Bonny, Thuram dal 1' nel derby
- 09:26 GdS - Inter a caccia del 6° risultato utile di fila contro la Lazio: l'ultima volta Chivu era un giocatore nerazzurro
- 09:12 Qui Lazio - Romagnoli vuole esserci: la presenza con l'Inter è possibile. In mediana Basic in vantaggio su Vecino
- 08:58 Mazzola: "L'Inter è un pezzo di cuore. Lautaro capitano vero come lo ero io, a Chivu do un consiglio e gli chiedo lo scudetto"
- 08:43 CdS - Carlos Augusto, no alla Premier per l'Inter: contatti per il rinnovo, ok del brasiliano. Cifre e durata dell'accordo
- 08:29 GdS - Inter-Lazio, Acerbi in vantaggio su Bisseck. Si rivedono dall'inizio anche Sucic e Bonny
- 08:15 Preview Inter-Lazio - Chivu rilancia la Thu-La. Dubbio in difesa
- 00:00 La Lazio sei mesi dopo: ricordare per non perseverare
Sabato 08 nov
- 23:54 Milan, Allegri: "Due punti buttati, dobbiamo crescere nella gestione delle partite"
- 23:40 Sassuolo Women, Clelland esulta: "Brave a non mollare contro l'Inter, era difficile. Siamo un gruppo giovane, ma forte"
- 23:35 Milan, Allegri si prepara al derby: "La sosta un bene o un male? Lo capiremo dopo l'Inter"
- 23:25 Dalla Spagna - La FIFA ha deciso: la finalissima tra Argentina e Spagna si giocherà in Qatar
- 23:11 Roma Primavera, Guidi: "Inter ricca di talento e con lo Scudetto sul petto, sarà gara diversa rispetto al Bologna"
- 22:57 Traguardo Csiszàr: fa 100 presenze con la casacca nerazzurra
- 22:44 videoL'Inter Women impatta per 2-2 contro il Sassuolo, gli highlights del match
- 22:43 Da 0-2 a 2-2, il Parma rimonta e ferma il Milan prima del derby: occasione per l’Inter
- 22:30 Sassuolo Femminile, Spugna: "Peccato perché potevamo fare il 3-2. Ma ci teniamo questo punto"
- 22:15 Siena, Michielan: "Arrivato all'Inter a 14 anni con passaggio graduale. Quattro anni bellissimi, sono interista"
- 22:00 CF - Assemblea EFC, arriva richiesta di un nuovo paracadute. Le top leghe vogliono 5 posti in Champions
- 21:46 Trento, Tabbiani non ha dubbi: "Campionato spaccato in due, Inter U23 tra le squadre che hanno qualcosa in più"
- 21:33 Il Comune di Napoli risponde a De Laurentiis: "Il Maradona un semicesso? Prima era un cesso intero"
- 21:19 Verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, esercitazioni antiterrorismo allo stadio di San Siro
- 21:04 Trevisani: "Conte? Porta a spasso tutti, dopo l'esperienza all'Inter bastò una parola per..."
- 20:50 Lerda inquadra la lotta al vertice: "Milan fuori dalle coppe, può avere un vantaggio su Inter e Napoli"
- 20:36 L'Arsenal rallenta, il Sunderland pareggia in extremis: si può riaprire la corsa al titolo in Premier
- 20:25 Griezmann trascina l'Atletico, Levante sconfitto 3-1: quarta vittoria in Liga per Simeone
- 20:07 Gol fatti, pressing alto e palloni giocati in area avversaria: i numeri dell'attacco spiegano la filosofia di Chivu
- 19:56 In Serie A non si segna, anche il derby tra Juventus e Torino finisce 0-0: è il terzo di giornata
- 19:39 L.R. Vicenza, per il big match di domani con l'Inter U23 Gallo convoca 25 giocatori: l'elenco
- 19:25 Il Bayern pareggia, ma il Dortmund non ne approfitta. L'Amburgo segna all'ultimo respiro: finisce 1-1
- 19:10 fcinL'America chiama Tomas Palacios: ecco chi ha mostrato interesse. Rispunta anche un suo vecchio club
- 18:57 Il retroscena di Serginho: "Thiago Silva aveva un pre contratto con l'Inter. Scelse il Milan in 5 minuti: ecco come"
- 18:43 Qui Lazio - Sarri studia l'undici anti-Inter: un ballottaggio in difesa. Dia riferimento centrale, Vecino in panchina
- 18:29 Sky - Inter-Lazio, Thuram titolare dopo 40 giorni: riecco la ThuLa. Torna Acerbi? A centrocampo...
- 18:15 L'analisi di Bonanni: "Capisco Chivu quando s'arrabbia dopo la gara con il Kairat e dico che..."
- 18:01 Under 19, quattro giocatori dell'Inter convocati da Bollini per le prime partite di qualificazione agli Europei
- 17:47 Qui Lazio - Sono 21 i giocatori convocati da Sarri per la gara con l'Inter: Romagnoli in lista
- 17:32 Romano: "Lookman via dall'Atalanta a gennaio? L'Inter ha abbandonato i contatti da luglio"
- 17:18 Piovani: "Fatto uno dei migliori primi tempi, poi il calo. Ci manca un po' di cattiveria agonistica"
- 17:04 Pomeriggio di Serie A senza gol: doppio pareggio tra Lecce-Verona e Como-Cagliari
- 16:49 Gli 83 anni di Mazzola: "Juve e Milan mi volevano? Mai avrei messo una maglia col bianco o rosso"
- 16:35 Il Giorno - Pronta offerta in tripla cifra dal Liverpool per Bastoni, ma l'Inter ha alzato un muro. E in difesa...
- 16:20 Tomas Palacios nuovamente ai saluti? A gennaio l'argentino può partire in prestito, stavolta oltre l'Atlantico
- 16:06 Dumfries ritrova la Lazio, è la sua vittima preferita: 3 gol nelle ultime 3 partite. Nel mirino il record di Oddo
- 15:52 M. Paganin: "Non mi aspettavo che l'Inter di Chivu facesse così bene. Per lo scudetto sono in cinque"
- 15:38 De Luca: "A Salerno lavori pronti per l'Arechi. Inter e Milan non hanno ancora il progetto per San Siro"
- 15:23 Zamorano: "Simeone parlava solo di calcio quando eravamo all'Inter". Il Cholo replica scherzoso: "Si vedeva..."
- 15:09 Gran Galà di Arezzo, lunedì l'evento: premi per Thuram, Acerbi, Dimarco, Bastoni e Chivu
- 14:55 Sabatini: "Il Napoli dà fastidio come chiunque sia in vetta. Se Conte intendeva politicamente non condivido"
- 14:41 Atalanta, Juric: "Lookman? È un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto"
- 14:27 La doppietta di Wullaert non basta: il Sassuolo rimonta e ferma l'Inter Women sul 2-2
- 14:13 L.R. Vicenza, Gallo: "Inter U23 piena di talenti. E domani dovremo mangiare pasta alle 9.15..."
- 13:59 Caressa: "Per me l'Inter è stanca mentalmente per un motivo. E non riguarda la finale di Champions"
- 13:44 Big chance create: Dimarco primo in Serie A davanti a Nico Paz. Tre nerazzurri nella top ten
- 13:30 SM - Verso la Lazio, allenamento molto intenso oggi ad Appiano. Ancora due i dubbi di Chivu per la formazione