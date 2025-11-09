Saranno circa 4mila i tifosi laziali presenti questa sera a San Siro per assistere a Inter-Lazio. Come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, "dei 4361 posti riservati esclusivamente ai tifosi della Lazio, a ieri sera ne erano stati acquistati complessivamente più o meno 3.200 - si legge -. A questi vanno aggiunti poi gli altri tagliandi che solitamente vengono acquistati dai tanti sostenitori biancocelesti residenti in Lombardia, che potranno vedere la partita anche in altre zone di San Siro. Si arriva così a un totale di circa 4.000, che può ancora crescere considerando che restano disponibili 1.200 posti".

