"L'Inter sarà sempre questo per me, un pezzo di cuore grande così. Lo era da giovane e lo è adesso che sono diventato, diciamo, adulto...". Sandro Mazzola scherza così al telefono con La Gazzetta dello Sport che ha pensato bene di contattare la leggenda interista che ieri ha spento 83 candeline.

Parole al miele per Cristian Chivu, a cui viene fatta una richiesta precisa "L'unica cosa che posso dirgli è di non accontentarsi mai e chiedere sempre di più, a se stesso e ai suoi giocatori: lui è un ragazzo serio, preparato e umile, mi piaceva tanto anche come giocatore e sono sicuro che farà una grande carriera anche da allenatore. Intanto, inizi col riportare il tricolore qua a Milano: quando lo metti al petto ti senti molto... elegante. L'ultima Champions è finita malissimo, lo so, ma in questa la partenza è buona: se sei all'Inter, bisogna crederci sempre".

In altro passaggio della chiacchierata Mazzola dà anche la sua benedizione a Lautaro Martinez, suo erede con la fascia al braccio: "Spero che Lautaro possa un giorno alzare questo benedetto trofeo che ti cambia la carriera: è un capitano vero come lo ero io, sa parlare e farsi amare dei compagni nel momento giusto ed è questo che fa la differenza".