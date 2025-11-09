Negli ultimi confronti con la squadra, Cristian Chivu ha voluto battere ancora sugli stessi concetti espressi davanti alle telecamere dopo la risicata vittoria in Champions League contro il Kairat Almaty. "Anche ieri con toni più miti, prima che i nerazzurri tornassero felicemente a casa e poi di sera scoprissero che oggi si può superare di slancio il Milan battendo la Lazio", racconta oggi La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico nerazzurro continua a pretendere "una squadra dominante, e non altezzosa, né inconsciamente così convinta della propria superiorità", come invece si è visto nel già citato match contro i kazaki e ancor prima nella trasferta di Verona. A livello tattico l'idea per questa sera contro la Lazio è di riparte all'assalto con le mezzali Sucic e Barella 'liberate' dalla ritorno in regia di Calhanoglu, mentre in attacco Lautaro vuole ritrovare la gioia del gol e sarà affiancato da Bonny. Con la carta Thuram pronta ad essere giocata a gara in corso...