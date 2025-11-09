"L'Inter è diventata una famiglia. Lo spogliatoio per me significa amicizia e lavoro". Parole di Ivana Andrés Sanz, difensore dell'Inter Women intervistato dal MatchDay Programme nerazzurro nel giorno di Inter-Lazio: "Quale caratteristica prenderei da una mia compagna? II mancino di Pleidrup! Sono una calciatrice che non smette mai di lavorare. Negli anni ho migliorato la mia visione di gioco e l'uno contro l'uno grazie all'esperienza che ho maturato in campo. Come mi descriverei in tre parole? Lavoratrice, resiliente e umile".