"Proseguono spediti i contatti tra l’agente di Carlos Augusto, Giuseppe Riso, e l’Inter per il rinnovo del contratto del brasiliano in scadenza nel 2028". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport mentre fa il punto sulla situazione contrattuale del brasiliano, man of the match in Champions contro il Kairat Almaty e punto di forza della squadra di Cristian Chivu. L'obiettivo delle parti è raggiungere la stretta di mano nelle prossime settimane, con il giocatore che ha già dato il suo ok alla firma.

Il quotidiano romano parla di un ipotetico accordo da circa 3 milioni di euro a stagione fino al 2030. "La scorsa estate il duttile brasiliano è stato nel mirino della Premier, ma i discorsi tra le parti non sono mai stati approfonditi: la volontà del classe ‘99 è sempre stata, infatti, quella di rimanere a Milano", ricorda il Corsport.