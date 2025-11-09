Marcus Thuram potrebbe dover rimandare ancora una volta il suo ritorno tra i titolari dopo l'infortunio: stando alle ultime raccolte da Sky Sport, infatti, il favorito per affiancare Lautaro Martinez in attacco questa sera, in occasione di Inter-Lazio, è Ange-Yoan Bonny, in vantaggio proprio su Tikus nell'unico ballottaggio relativo alla formazione.

Per il resto, Cristian Chivu sembra deciso a schierare i migliori con l'obiettivo di chiudere al meglio il ciclo di partite prima della seconda sosta: ritorna Francesco Acerbi al centro della difesa, con Manuel Akanji e Alessandro Bastoni ai suoi lati; in regia campo riecco Hakan Calhanoglu, in mezzo a Nicolò Barella e Petar Sucic. I quinti saranno Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro.