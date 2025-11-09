La Gazzetta dello Sport immagina e sintetizza i duelli chiave che andranno in scena questa sera a San Siro durante Inter-Lazio. Il giornale sportivo milanese parte dallo scontro in fascia tra il 'martello' Dumfries e Marusic, mentre a centrocampo spiccherà l'incrocio in regia tra Calhanoglu e Cataldi, i cervelli delle due squadre: il turco viene definito dalla rosea come "l'anima dell'Inter" perché "crea, morde e segna". Bastoni avrà invece il compito di limitare Isaksen ma anche di tenerlo basso, attaccandolo con le solite scorribande offensive che per i nerazzurri sono sempre un fattore.