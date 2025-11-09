Ridotto in dieci uomini per effetto dell'espulsione di Leverbe al 49', il Vicenza riesce comunque a reagire al pari su rigore dell'Inter Under 23 portando a casa una vittoria all'ultimo respiro che lo proietta sempre più in cima alla classifica. Per la gioia di Fabio Gallo, tecnico dei biancorossi: "E’ stata una partita difficile ma dominata, non hanno mai tirato in porta, abbiamo dimostrato carattere. E' stata una vittoria assolutamente meritata, senza ombra di dubbio", le sue parole a Tva Vicenza.