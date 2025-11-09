Manca sempre meno al big match della domenica dell'undicesima giornata di Serie A EniLive tra Inter e Lazio, Sky Sport ha abbozzato la possibile formazione di Maurizio Sarri per sfidare i vicecampioni d'Italia nello stesso stadio in cui qualche mese fa la formazione biancoceleste, guidata però da Baroni, fermò l'Inter su un 2-2 fatale per lo scudetto. Per la sfida di questa sera, l'allenatore di Empoli dovrà ancora risolvere qualche dubbio che riguarda la difesa: secondo l'emittente satellitare dal 1' scenderanno in campo Lazzari e Marusic rispettivamente a destra e a sinistra di difesa nella linea a quattro schierata a protezione di Provedel. Ma a disposizione dell'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juve c'è anche Pellegrini che potrebbe insidiare uno dei due compagni sopraccitati. Altro nome in forse è quello di Romagnoli, recuperato e difatti presente nella lista dei convocati, ma non ancora al 100%. L'ex Milan sta meglio e verrà valutato nelle prossime ore per un'eventuale titolarità che al momento sembra però difficile. Di seguito la probabile formazione dei biancocelesti.

PROBABILE LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen; Dia, Zaccagni.