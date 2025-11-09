Dopo il collaudo contro il Kairat, Marcus Thuram è pronto a tornare titolare e ricomporre la ThuLa. Pur essendo ancora vivo il ballottaggio con Bonny, "Chivu è tentato di rilanciare il francese che in Champions ha dimostrato di aver ormai superato il problema muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra" rimediato più di un mese fa contro lo Slavia Praga.

Rispetto alla sfida ai kazaki, contro i biancocelesti Chivu mischierà ancora le carte e dal primo minuto torneranno Akanji, Bastoni, Calhanoglu e Sucic, "anche se la novità più interessante dovrebbe essere in difesa col ritorno di Acerbi", rimasto sempre in panchina dopo il ko di Napoli. "Chivu ha poi puntato su Bisseck (due volte) e De Vrij (in Champions), ma ora, anche per gli equilibri nello spogliatoio, dovrebbe tornare Acerbi, fra l’altro ex della gara". Contro la Lazio occhio anche al Dumfries, il più pericoloso contro i capitolini: nelle ultime tre gare disputate contro i biancocelesti, l'olandese ha già messo a segno tre reti.