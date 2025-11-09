Lunch match caldissimo a Monza tra Inter U23 e Vicenza. Alla fine a vincere sono gli ospiti, che passano per 1-2 con gol di Stuckler all'88'. La partita è stata decisamente combattuta. Nel primo tempo i vicentini hanno giocato meglio e l'hanno sbloccata con Capello alla mezz'ora. Poi, al 5' nella ripresa, l'episodio che ha cambiato la partita. Leverbe ha strattonato per la maglia Alexiou lanciato a rete: rigore e rosso. Impeccabile Kamaté, con il cucchiaio. L'Inter ha quindi alzato il ritmo, cercando la vittoria, pur senza riuscire a rendersi mai troppo pericolosa. Nel finale la beffa: corner per il Vicenza e Stuckler, da solo in area, ha battuto Melgrati. Vittoria per la capolista quindi, che continua il suo ottimo cammino. Per l'Inter U23 doveroso guardare il bicchiere mezzo pieno e la prestazione all'altezza della squadra che sta dominando il campionato.



iL TABELLINO

INTER U23-VICENZA 1-2

Marcatori: Capello (31'), Kamaté (50', rig), Stuckler (88')

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante (dall'88' Iddrissou), Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski (dal 71' Berenbruch), Fioridilino, Cocchi; Kamaté, Topalovic (dal 71' Agbonifo), Spinaccè (dal 46' Lavelli). A disposizione: Raimondi, Lleshi, Avitabile, Zanchetta, Maye, David. Allenatore: Stefano Vecchi.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Cuomo, Leverbe; Caferri, Zonta (dal 65' Cavion), Vitale (dal 65' Alessio), Carraro, Costa; Morra (dal 72' Rauti), Capello (dal 72' Stuckler). A disposizione: Massolo, Bianchi, Golin, Tribuzzi, Cester, Pellizzari, Vescovi, Talarico, Fantoni, Rada. Allenatore: Fabio Gallo

Ammoniti: Caferri, Cuomo, Cavion, Sandon, Costa (V), Spinaccé, Lavelli, Kamaté (I)

Espulsi: Leverbe (V)

Arbitro: Gianluca Renzi (sez. di Pesaro)

Assistenti: Cristiano Pelosi (sez. di Ercolano), Alessio Miccoli (sez. di Lanciano)

Quarto ufficiale: Enrico Cappai (sez. di Cagliari)

Operatore FVS: Edoardo Maria Brunetti (sez. di Milano)

RIVIVI IL LIVE

90'+9 - Fischia tre volte Renzi: il Vicenza passa 1-2 a Monza. Decide Stuckler nel finale.

90'+9 - Ammonito Cuomo, tensione con Kamaté.

90'+5 - Ammonito Cavion per proteste.

90'+2 - Check rapido, non c'è nulla.

90'+2 - Possibile tocco di mano di Costa. Renzi ancora all'FVS.

90' - Sei di recupero.

IL GOL - Costa batte il corner, spizzata in area e palla che cade dietro alla difesa, Stucker è il più veloce e batte Melgrati. Intanto entra Iddrissou per Stante.

88' - Gol di Stuckler, che beffa per i nerazzurri!

87' - Occasione gigantesca per Rauti. Salva ancora tutto Alexiou! Che partita per il greco.

86' - L'Inter U23 adesso è stabilmente nella metàcampo del Vicenza, nel mentre viene ammonito Gallo.

83' - Imbucata di Fiordilino per Agbonifo: il suo diagonale sfila lontano dalla porta.

82' - Vecchi effettua la quarta sostituzione. Dentro David per Cocchi.

76' - Lavelli in contropiede perde il tempo per servire i compagni e calcia da fuori: Gagno blocca. Occasione sprecata, perchè i nerazzurri erano in superiorità numerica.

73' - Il Vicenza ci prova con Rauti, Alexiou è fondamentale e chiude alla grande.

71' - Vecchi cambia in mezzo al campo: Kaczmarski fa spazio a Berenbruch, Agbonifo entra per Topalovic. Anche Gallo prova a dare una scossa in attacco: esce Capello, autore del gol, per Stuckler e Morra per Rauti.

68' - Occasionissima per il Vicenza. Morra tutto solo a centroarea incorna ma manda alto, clamoroso errore.

65' - Cambi per il Vicenza. Entrano Cavion e Alessio per Zonta e Vitale.

62' - Confronto ravvicinato tra Cuomo e Topalovic, poi tra Lavelli e Sandon, ammoniti entrambi. Partita che si scalda e non poco.

59' - L'Inter U23 adesso trova spazi per ripartire. Gran lavoro sull'asse Topalovic-Lavelli-Cocchi e Costa, autore di una diagonale profondissimo, spende il fallo tattico. Ammonito. La punizione di Topalovic però non è pericolosa.

56' - Scende troppo tardi il tiro del capitano biancorosso. Palla alta.

55' - Occhio alla punizione da posizione pericolosa per gli ospiti, con Costa ancora sul pallone.

53' - Corner insidioso battuto direttamente verso la porta da Costa per il Vicenza. Melgrati si rifugia in corner.

IL GOL - Kamaté, con che personalità! Gagno si butta e cucchiaio che trova il fondo della rete. Cambiata completamente la partita.

50' - GOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! KAMATE' CON IL CUCCHIAIO. Parità a Monza, 1-1!

49' - Rigore per l'Inter U23! E rosso per Leverbe! Il centrale ha trattenuto la maglia di Alexiou, Dogso non genuino in area di rigore e rosso sacrosanto.

47' - Attenzione! Maglia di Alexiou allungatissima in area di rigore e Vecchi si gioca l'FVS. Leverbe l'autore della trattenuta.

13.37 - Via al secondo tempo!

13.36 - Vecchi cambia all'intervallo: dentro Lavelli per Spinaccé.

Il primo tempo vede l'Inter U23 in svantaggio per 0-1 contro il Vicenza capolista. Decide sin qui il risultato il gol alla mezz'ora di Capello. La partita è stata piuttosto equilibrata, anche se gli ospiti hanno sicuramente dimostrato il perché della loro posizione in vetta alla classifica. La squadra di Gallo ha impressionato per solidità e sicurezza. L'Inter U23 invece non si è mai avvicinata alla porta di Gagno, limitandosi a un paio di tiri da fuori di Fiordilino e Cocchi. La sensazione è che per impensierire i vicentini servirà ben altro nella ripresa.

13.20 - Fischia due volte Renzi: finisce 0-1 il primo tempo di Monza, gol di Capello per il Vicenza

47' - Cocchi ci prova da fuori: palla a lato dopo una bella iniziativa personale.

45' - Tre di recupero.

40' - Spinaccé si allaccia con Cuomo e finisce a terra in area. Vecchi si gioca l'FVS ma non c'è nulla.

37' - Ammonito Spinaccé, autore di un fallo su Caferri.

34' - Ancora Vicenza pericolosissimo. Cross di Costa che trova Morra, sponda di testa per Zonta e tiro a botta sicura. Salva tutto Fiordilino.

IL GOL - Sul cross da sinistra a destra Zonta vince il duello con Kaczmarski, troppo leggero in area di rigore. Il prodotto del vivaio dell'Inter serve Capello che calcia e trova l'angolo alla sinistra di Melgrati. Palla in rete e vantaggio ospite.

31' - Vicenza in vantaggio: ha segnato Capello. Nulla da fare per Melgrati.

27' - Calcia Fiordilino dopo una bella azione iniziata da Topalovic. Tutto facile per Gagno che blocca il tiro da lontano.

23' - Brivido per i nerazzurri con un'uscita avventurosa di Melgrati. Prestia ci mette una pezza.

18' - Ci prova da fuori Kaczmarski. Tiro senza grandi pretese e palla che sfila debolmente sul fondo.

13' - Ammonito Caferri, primo della gara a finire sul taccuino di Renzi. Il quinto di destra dei berici ha commesso fallo su Cocchi.

11' - Ancora Vicenza e ancora Morra che ci prova. Prestia respinge il tiro, dopo che l'attaccante aveva provato a girare in porta.

10' - Partita molto tattica sin qui: entrambe le squadre lavorano bene in fase di non possesso per togliere spazi alla manovra avversaria.

6' - Primo squillo ospite! Ci prova Morra, che controlla e calcia a giro di sinistro: palla sul fondo di poco, dopo deviazione.

4' - Prova a farsi vedere l'Inter: cross fuori misura di Alexiou.

12.32 - Fischia Renzi, è iniziata Inter U23-Vicenza! Inter in nerazzurro, Vicenza in biancorosso.

12.29 - Squadre in campo all'U-Power Stadium. Tutto pronto per la super-sfida della tredicesima giornata di Serie C.

Mezzogiorno di fuoco a Monza per l'Inter U23 di Stefano Vecchi. A far visita ai nerazzurri è la capolista, sin qui dominatrice del campionato: il Vicenza. I biancorossi sono saldamente al comando del girone A di Serie C. Proprio per lo stesso Vecchi non è una partita come le altre: dal 2023 al 2025 il tecnico, ora sulla panchina dell'Under 23, ha allenato i vicentini. A guidare invece gli ospiti è Fabio Gallo. Ecco le formazioni ufficiali, con calcio d'inizio alle 12.30.