Lunch match caldissimo a Monza tra Inter U23 e Vicenza. Alla fine a vincere sono gli ospiti, che passano per 1-2 con gol di Stuckler all'88'. La partita è stata decisamente combattuta. Nel primo tempo i vicentini hanno giocato meglio e l'hanno sbloccata con Capello alla mezz'ora. Poi, al 5' nella ripresa, l'episodio che ha cambiato la partita. Leverbe ha strattonato per la maglia Alexiou lanciato a rete: rigore e rosso. Impeccabile Kamaté, con il cucchiaio. L'Inter ha quindi alzato il ritmo, cercando la vittoria, pur senza riuscire a rendersi mai troppo pericolosa. Nel finale la beffa: corner per il Vicenza e Stuckler, da solo in area, ha battuto Melgrati. Vittoria per la capolista quindi, che continua il suo ottimo cammino. Per l'Inter U23 doveroso guardare il bicchiere mezzo pieno e la prestazione all'altezza della squadra che sta dominando il campionato.
iL TABELLINO
INTER U23-VICENZA 1-2
Marcatori: Capello (31'), Kamaté (50', rig), Stuckler (88')
INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante (dall'88' Iddrissou), Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski (dal 71' Berenbruch), Fioridilino, Cocchi; Kamaté, Topalovic (dal 71' Agbonifo), Spinaccè (dal 46' Lavelli). A disposizione: Raimondi, Lleshi, Avitabile, Zanchetta, Maye, David. Allenatore: Stefano Vecchi.
VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Cuomo, Leverbe; Caferri, Zonta (dal 65' Cavion), Vitale (dal 65' Alessio), Carraro, Costa; Morra (dal 72' Rauti), Capello (dal 72' Stuckler). A disposizione: Massolo, Bianchi, Golin, Tribuzzi, Cester, Pellizzari, Vescovi, Talarico, Fantoni, Rada. Allenatore: Fabio Gallo
Ammoniti: Caferri, Cuomo, Cavion, Sandon, Costa (V), Spinaccé, Lavelli, Kamaté (I)
Espulsi: Leverbe (V)
Arbitro: Gianluca Renzi (sez. di Pesaro)
Assistenti: Cristiano Pelosi (sez. di Ercolano), Alessio Miccoli (sez. di Lanciano)
Quarto ufficiale: Enrico Cappai (sez. di Cagliari)
Operatore FVS: Edoardo Maria Brunetti (sez. di Milano)
RIVIVI IL LIVE
90'+9 - Fischia tre volte Renzi: il Vicenza passa 1-2 a Monza. Decide Stuckler nel finale.
90'+9 - Ammonito Cuomo, tensione con Kamaté.
90'+5 - Ammonito Cavion per proteste.
90'+2 - Check rapido, non c'è nulla.
90'+2 - Possibile tocco di mano di Costa. Renzi ancora all'FVS.
90' - Sei di recupero.
IL GOL - Costa batte il corner, spizzata in area e palla che cade dietro alla difesa, Stucker è il più veloce e batte Melgrati. Intanto entra Iddrissou per Stante.
88' - Gol di Stuckler, che beffa per i nerazzurri!
87' - Occasione gigantesca per Rauti. Salva ancora tutto Alexiou! Che partita per il greco.
86' - L'Inter U23 adesso è stabilmente nella metàcampo del Vicenza, nel mentre viene ammonito Gallo.
83' - Imbucata di Fiordilino per Agbonifo: il suo diagonale sfila lontano dalla porta.
82' - Vecchi effettua la quarta sostituzione. Dentro David per Cocchi.
76' - Lavelli in contropiede perde il tempo per servire i compagni e calcia da fuori: Gagno blocca. Occasione sprecata, perchè i nerazzurri erano in superiorità numerica.
73' - Il Vicenza ci prova con Rauti, Alexiou è fondamentale e chiude alla grande.
71' - Vecchi cambia in mezzo al campo: Kaczmarski fa spazio a Berenbruch, Agbonifo entra per Topalovic. Anche Gallo prova a dare una scossa in attacco: esce Capello, autore del gol, per Stuckler e Morra per Rauti.
68' - Occasionissima per il Vicenza. Morra tutto solo a centroarea incorna ma manda alto, clamoroso errore.
65' - Cambi per il Vicenza. Entrano Cavion e Alessio per Zonta e Vitale.
62' - Confronto ravvicinato tra Cuomo e Topalovic, poi tra Lavelli e Sandon, ammoniti entrambi. Partita che si scalda e non poco.
59' - L'Inter U23 adesso trova spazi per ripartire. Gran lavoro sull'asse Topalovic-Lavelli-Cocchi e Costa, autore di una diagonale profondissimo, spende il fallo tattico. Ammonito. La punizione di Topalovic però non è pericolosa.
56' - Scende troppo tardi il tiro del capitano biancorosso. Palla alta.
55' - Occhio alla punizione da posizione pericolosa per gli ospiti, con Costa ancora sul pallone.
53' - Corner insidioso battuto direttamente verso la porta da Costa per il Vicenza. Melgrati si rifugia in corner.
IL GOL - Kamaté, con che personalità! Gagno si butta e cucchiaio che trova il fondo della rete. Cambiata completamente la partita.
50' - GOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! KAMATE' CON IL CUCCHIAIO. Parità a Monza, 1-1!
49' - Rigore per l'Inter U23! E rosso per Leverbe! Il centrale ha trattenuto la maglia di Alexiou, Dogso non genuino in area di rigore e rosso sacrosanto.
47' - Attenzione! Maglia di Alexiou allungatissima in area di rigore e Vecchi si gioca l'FVS. Leverbe l'autore della trattenuta.
13.37 - Via al secondo tempo!
13.36 - Vecchi cambia all'intervallo: dentro Lavelli per Spinaccé.
Il primo tempo vede l'Inter U23 in svantaggio per 0-1 contro il Vicenza capolista. Decide sin qui il risultato il gol alla mezz'ora di Capello. La partita è stata piuttosto equilibrata, anche se gli ospiti hanno sicuramente dimostrato il perché della loro posizione in vetta alla classifica. La squadra di Gallo ha impressionato per solidità e sicurezza. L'Inter U23 invece non si è mai avvicinata alla porta di Gagno, limitandosi a un paio di tiri da fuori di Fiordilino e Cocchi. La sensazione è che per impensierire i vicentini servirà ben altro nella ripresa.
13.20 - Fischia due volte Renzi: finisce 0-1 il primo tempo di Monza, gol di Capello per il Vicenza
47' - Cocchi ci prova da fuori: palla a lato dopo una bella iniziativa personale.
45' - Tre di recupero.
40' - Spinaccé si allaccia con Cuomo e finisce a terra in area. Vecchi si gioca l'FVS ma non c'è nulla.
37' - Ammonito Spinaccé, autore di un fallo su Caferri.
34' - Ancora Vicenza pericolosissimo. Cross di Costa che trova Morra, sponda di testa per Zonta e tiro a botta sicura. Salva tutto Fiordilino.
IL GOL - Sul cross da sinistra a destra Zonta vince il duello con Kaczmarski, troppo leggero in area di rigore. Il prodotto del vivaio dell'Inter serve Capello che calcia e trova l'angolo alla sinistra di Melgrati. Palla in rete e vantaggio ospite.
31' - Vicenza in vantaggio: ha segnato Capello. Nulla da fare per Melgrati.
27' - Calcia Fiordilino dopo una bella azione iniziata da Topalovic. Tutto facile per Gagno che blocca il tiro da lontano.
23' - Brivido per i nerazzurri con un'uscita avventurosa di Melgrati. Prestia ci mette una pezza.
18' - Ci prova da fuori Kaczmarski. Tiro senza grandi pretese e palla che sfila debolmente sul fondo.
13' - Ammonito Caferri, primo della gara a finire sul taccuino di Renzi. Il quinto di destra dei berici ha commesso fallo su Cocchi.
11' - Ancora Vicenza e ancora Morra che ci prova. Prestia respinge il tiro, dopo che l'attaccante aveva provato a girare in porta.
10' - Partita molto tattica sin qui: entrambe le squadre lavorano bene in fase di non possesso per togliere spazi alla manovra avversaria.
6' - Primo squillo ospite! Ci prova Morra, che controlla e calcia a giro di sinistro: palla sul fondo di poco, dopo deviazione.
4' - Prova a farsi vedere l'Inter: cross fuori misura di Alexiou.
12.32 - Fischia Renzi, è iniziata Inter U23-Vicenza! Inter in nerazzurro, Vicenza in biancorosso.
12.29 - Squadre in campo all'U-Power Stadium. Tutto pronto per la super-sfida della tredicesima giornata di Serie C.
Mezzogiorno di fuoco a Monza per l'Inter U23 di Stefano Vecchi. A far visita ai nerazzurri è la capolista, sin qui dominatrice del campionato: il Vicenza. I biancorossi sono saldamente al comando del girone A di Serie C. Proprio per lo stesso Vecchi non è una partita come le altre: dal 2023 al 2025 il tecnico, ora sulla panchina dell'Under 23, ha allenato i vicentini. A guidare invece gli ospiti è Fabio Gallo. Ecco le formazioni ufficiali, con calcio d'inizio alle 12.30.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 15:43 Inter-Roma, Up&Down - Zouin è inafferrabile, manca la ricompensa. Cerpelletti lampo accecante
- 15:30 Inter U23-Vicenza, le pagelle - Alexiou autore di una grande prova, Spinaccé fatica
- 15:15 Vecchi in conferenza: "Paghiamo a livello di malizia e fisicità. Nel girone di ritorno vorremmo raccogliere di più contro le big"
- 15:05 Cerpelletti manda di traverso la festa alla Roma: gol al 94esimo, l'U20 di Carbone strappa l'1-1 in extremis
- 14:59 Dzemaili mette pressione all'Inter: "Per la rosa che ha deve vincere lo scudetto"
- 14:45 Sky - Verso Inter-Lazio, Bonny avanti nel ballottaggio con Thuram: la probabile formazione di Chivu
- 14:35 Stuckler condanna l'Inter U23, a Monza passa il Vicenza 1-2. Beffa nel finale per i ragazzi di Vecchi
- 14:30 Serie A, Atalanta in crisi: a Bergamo il Sassuolo passa 3-0 con Berardi (x2) e Pinamonti
- 14:15 Tegola per il Parma di Cuesta: frattura al dito della mano sinistra per Suzuki. Si valuterà l'intervento
- 14:00 Il Tempo - Il rinnovo Lazio-Gila non decolla: l'Inter tenta di approfittarne. Possibile derby di mercato col Milan
- 13:45 Sky - Verso Inter-Lazio, ancora dubbi per Sarri: Pellegrini insidia Lazzari e Marusic. Si attende per Romagnoli
- 13:30 Amadeus: "Chivu mi ha sorpreso in un aspetto. Ogni giorno speravo che l'addio di Calhanoglu fosse una bufala"
- 13:16 GdS - Nuovo San Siro, è già corsa per i naming rights: un nome in pole, gli obiettivi di Inter e Milan
- 13:00 Atalanta, Juric manda Lookman in campo dal 1' e mette un punto: "Caso assolutamente chiuso"
- 12:47 Inter Women, Andrés Sanz: "Questo club è una famiglia. Quale caratteristica prenderei? II mancino di Pleidrup"
- 12:16 CdS - Invasione biancoceleste a San Siro: attesi circa quattromila tifosi laziali per assistere a Inter-Lazio
- 12:02 CdS - Dumfries incubo della Lazio: tre reti nelle ultime tre sfide. L'olandese con i biancocesti si infiamma
- 11:48 Corsera - Troppo esigente Chivu o troppo incline a ripetere gli errori l'Inter? Con la Lazio torna Acerbi
- 11:34 Cesar: "Inter ultimamente non brillante, ma a Chivu va dato tempo. Stasera per Inter-Lazio può succedere di tutto"
- 11:19 Inter U23, Cinquegrano: "Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito che servono continuità, testa e lucidità"
- 11:05 CdS - Inter, Acerbi di nuovo titolare contro la Lazio? Un'altra esclusione sarebbe piuttosto rumorosa
- 10:51 GdS - Chivu all'attacco: i concetti ribaditi (con toni più miti) alla squadra nel confronto di ieri
- 10:37 Acerbi: "Nello spogliatoio ci sono due valori fondamentali". Poi svela cosa 'ruberebbe' a Thuram e Barella
- 10:23 Repubblica - Sei mesi dopo l'addio allo scudetto, l'Inter ritrova la Lazio. Ballottaggio Thuram-Bonny
- 10:09 GdS - Il 'martello' Dumfries sfida Marusic, 'l'anima' Calhanoglu incrocia Cataldi: i duelli chiave di Inter-Lazio
- 09:55 TS - Thuram pronto a tornare titolare. Chivu rispolvera Acerbi e ricompone la solita linea a tre dal 1'
- 09:41 CdS - Lautaro intoccabile: titolare con la Lazio per tornare al gol. Al suo fianco Bonny, Thuram dal 1' nel derby
- 09:26 GdS - Inter a caccia del 6° risultato utile di fila contro la Lazio: l'ultima volta Chivu era un giocatore nerazzurro
- 09:12 Qui Lazio - Romagnoli vuole esserci: la presenza con l'Inter è possibile. In mediana Basic in vantaggio su Vecino
- 08:58 Mazzola: "L'Inter è un pezzo di cuore. Lautaro capitano vero come lo ero io, a Chivu do un consiglio e gli chiedo lo scudetto"
- 08:43 CdS - Carlos Augusto, no alla Premier per l'Inter: contatti per il rinnovo, ok del brasiliano. Cifre e durata dell'accordo
- 08:29 GdS - Inter-Lazio, Acerbi in vantaggio su Bisseck. Si rivedono dall'inizio anche Sucic e Bonny
- 08:15 Preview Inter-Lazio - Chivu rilancia la Thu-La. Dubbio in difesa
- 00:00 La Lazio sei mesi dopo: ricordare per non perseverare
- 23:54 Milan, Allegri: "Due punti buttati, dobbiamo crescere nella gestione delle partite"
- 23:40 Sassuolo Women, Clelland esulta: "Brave a non mollare contro l'Inter, era difficile. Siamo un gruppo giovane, ma forte"
- 23:35 Milan, Allegri si prepara al derby: "La sosta un bene o un male? Lo capiremo dopo l'Inter"
- 23:25 Dalla Spagna - La FIFA ha deciso: la finalissima tra Argentina e Spagna si giocherà in Qatar
- 23:11 Roma Primavera, Guidi: "Inter ricca di talento e con lo Scudetto sul petto, sarà gara diversa rispetto al Bologna"
- 22:57 Traguardo Csiszàr: fa 100 presenze con la casacca nerazzurra
- 22:44 videoL'Inter Women impatta per 2-2 contro il Sassuolo, gli highlights del match
- 22:43 Da 0-2 a 2-2, il Parma rimonta e ferma il Milan prima del derby: occasione per l’Inter
- 22:30 Sassuolo Femminile, Spugna: "Peccato perché potevamo fare il 3-2. Ma ci teniamo questo punto"
- 22:15 Siena, Michielan: "Arrivato all'Inter a 14 anni con passaggio graduale. Quattro anni bellissimi, sono interista"
- 22:00 CF - Assemblea EFC, arriva richiesta di un nuovo paracadute. Le top leghe vogliono 5 posti in Champions
- 21:46 Trento, Tabbiani non ha dubbi: "Campionato spaccato in due, Inter U23 tra le squadre che hanno qualcosa in più"
- 21:33 Il Comune di Napoli risponde a De Laurentiis: "Il Maradona un semicesso? Prima era un cesso intero"
- 21:19 Verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, esercitazioni antiterrorismo allo stadio di San Siro
- 21:04 Trevisani: "Conte? Porta a spasso tutti, dopo l'esperienza all'Inter bastò una parola per..."
- 20:50 Lerda inquadra la lotta al vertice: "Milan fuori dalle coppe, può avere un vantaggio su Inter e Napoli"
- 20:36 L'Arsenal rallenta, il Sunderland pareggia in extremis: si può riaprire la corsa al titolo in Premier
- 20:25 Griezmann trascina l'Atletico, Levante sconfitto 3-1: quarta vittoria in Liga per Simeone
- 20:07 Gol fatti, pressing alto e palloni giocati in area avversaria: i numeri dell'attacco spiegano la filosofia di Chivu
- 19:56 In Serie A non si segna, anche il derby tra Juventus e Torino finisce 0-0: è il terzo di giornata
- 19:39 L.R. Vicenza, per il big match di domani con l'Inter U23 Gallo convoca 25 giocatori: l'elenco
- 19:25 Il Bayern pareggia, ma il Dortmund non ne approfitta. L'Amburgo segna all'ultimo respiro: finisce 1-1
- 19:10 fcinL'America chiama Tomas Palacios: ecco chi ha mostrato interesse. Rispunta anche un suo vecchio club
- 18:57 Il retroscena di Serginho: "Thiago Silva aveva un pre contratto con l'Inter. Scelse il Milan in 5 minuti: ecco come"
- 18:43 Qui Lazio - Sarri studia l'undici anti-Inter: un ballottaggio in difesa. Dia riferimento centrale, Vecino in panchina
- 18:29 Sky - Inter-Lazio, Thuram titolare dopo 40 giorni: riecco la ThuLa. Torna Acerbi? A centrocampo...
- 18:15 L'analisi di Bonanni: "Capisco Chivu quando s'arrabbia dopo la gara con il Kairat e dico che..."
- 18:01 Under 19, quattro giocatori dell'Inter convocati da Bollini per le prime partite di qualificazione agli Europei
- 17:47 Qui Lazio - Sono 21 i giocatori convocati da Sarri per la gara con l'Inter: Romagnoli in lista
- 17:32 Romano: "Lookman via dall'Atalanta a gennaio? L'Inter ha abbandonato i contatti da luglio"
- 17:18 Piovani: "Fatto uno dei migliori primi tempi, poi il calo. Ci manca un po' di cattiveria agonistica"
- 17:04 Pomeriggio di Serie A senza gol: doppio pareggio tra Lecce-Verona e Como-Cagliari
- 16:49 Gli 83 anni di Mazzola: "Juve e Milan mi volevano? Mai avrei messo una maglia col bianco o rosso"
- 16:35 Il Giorno - Pronta offerta in tripla cifra dal Liverpool per Bastoni, ma l'Inter ha alzato un muro. E in difesa...
- 16:20 Tomas Palacios nuovamente ai saluti? A gennaio l'argentino può partire in prestito, stavolta oltre l'Atlantico
- 16:06 Dumfries ritrova la Lazio, è la sua vittima preferita: 3 gol nelle ultime 3 partite. Nel mirino il record di Oddo