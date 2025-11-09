A sei mesi dall'ultima volta, Inter-Lazio al Meazza dopo il 2-2 che "costò lo scudetto ai nerazzurri e illuse i biancocelesti di giocare in Europa". Contro i biancocelesti Chivu cerca continuità dopo due vittorie "poco convincenti" contro Verona e Kairat. Mentre Sarri, dal canto suo, "deve dare slancio a una squadra solida", non a caso è imbattuta da sei gare e nelle ultime quattro non ha mai subito gol.

Chivu è tentato a rilanciare in difesa Acerbi: sull'ex in questione, reduce da tre panchine di fila, "scioglierà all'ultimo il dubbio" si legge sulla Repubblica che parla anche di dubbio fino all'ultimo che riguarda il compagno da affiancare a Lautaro fra Bonny e Thuram. A centrocampo torna Calhanoglu in mezzo con Barella e Sucic rispettivamente nella mezzala destra e sinistra, dove difficilmente ci sarà spazio per Davide Frattesi che sembra correre verso l'addio a gennaio. Sul fronte Lazio, Sarri "dovrebbe confermare Dia in attacco. Pronto come sempre a subentrare dalla panchina Pedro, autore della doppietta al Meazza lo scorso 18 maggio".