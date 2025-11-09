Intervenuto negli studi di Sky Sport, Riccardo Montolivo minimizza le possibilità di vittoria del campionato da parte del Milan, sua ex squadra: "Per me la vittoria del campionato se la giocheranno Napoli e Inter. Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine, si giocherà il quarto posto con Roma e Juventus". 

Sezione: News / Data: Dom 09 novembre 2025 alle 17:23
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
