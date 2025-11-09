"Dopo aver dimostrato di saper vincere le partite sporche e anche quelle in cui sbaglia approccio, l'Inter deve salire di livello per tenere il passo del gruppone di testa", si legge sul Corriere della Sera che traccia la via in vista del big match di San Siro di stasera tra Inter e Lazio. A proposito di San Siro, i muri tremano ancora "per le urla di Chivu dopo la prestazione da minimo sindacale in Champions" che il quotidiano milanese ricorda ponendosi un quesito: "Troppo esigente l'allenatore o troppo incline a ripetere antichi errori la sua squadra?".

Il tecnico romeno "continua a dire di avere 22 titolari, ma proprio dalla Champions ha avuto la conferma che anche Frattesi e Zielinski fanno fatica ad avere il physique du role necessario e il ritmo che serve per reggere le due fasi in una squadra che attacca moltissimo e non sempre è veloce abbastanza nel coprirsi" si legge ancora sul Corsera che tornando all'attualità prevede il possibile ritorno Thuram dal 1' anche se resta forte il ballottaggio con Bonny. Dietro dovrebbe tornare anche Acerbi, che "non gioca da quindici giorni" e "non ha gradito l'esclusione con la Fiorentina" e che, specie dopo le parole di Chivu, potrebbe essere più che semplicemente carico.