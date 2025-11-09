Acerbi dovrebbe ritrovare il posto da titolare al centro della difesa dopo tre partite panchine consecutive tra campionato e Champions League. Il difensore, la cui ultima presenza è stata nel ko di Napoli il 25 ottobre, è favorito su Bisseck per completare il reparto con Akanji e Bastoni questa sera contro la Lazio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea a centrocampo si rivedrà Sucic insieme a Calhanoglu e Barella con Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre in attacco sarà Bonny ad affiancare Lautaro.