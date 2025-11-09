Nel giorno di Bologna-Napoli, match del Dall'Ara in programma oggi alle 15, La Gazzetta dello Sport raggiunge il doppio ex Blerim Dzemaili per inquadrare la sfida tra rossoblu e azzurri e per un commento sull'accesa lotta scudetto: "Il Napoli vincerà lo scudetto? L’anno scorso dissi che doveva vincerlo, era superiore. Quest’anno dico che l’Inter, per la “rosa” vasta che ha, quella che non ha il Napoli, deve vincerlo; e che i partenopei possono vincerlo. La Champions porta via sempre qualcosa..".

Ma se il Bologna batte il Napoli?

"Il Bologna è davanti all’ultimo passo: si sta abituando a stare lassù, manca un solo altro passo di crescita. Italiano? Lo apprezzo, tira fuori sempre il meglio. Se Immobile e Bernardeschi daranno il salto definitivo? Dico che ne avrei preso uno soltanto e non due, e che a una certa età non sei come prima. Non sono fiducioso ma spero di essere smentito".