Cristian Chivu ha ancora qualche scelta da decifrare, ma gran parte della formazione dell'Inter che questa sera sfiderà la Lazio a San Siro sembra già definita. Il grande rebus è legato ad un probabile ritorno dal 1' di Acerbi al centro della difesa, con ai lati Akanji e Bastoni. L'ex Lazio "è pronto per riprendersi il suo posto in mezzo dopo tre panchine di fila, vedremo se l’allenatore sarà dello stesso parere: un’altra esclusione sarebbe piuttosto rumorosa", scrive il Corriere dello Sport.

In regia si rivedrà invece Calhanoglu che ai suoi lati avrà Sucic e Barella, con Dumfries e Dimarco nelle corsie esterne e Bonny-Lautaro coppia d'attacco.

