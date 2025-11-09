Il grande dubbio della Lazio nel giorno della sfida contro l'Inter è legato a Romagnoli. Il difensore non vuole saltare l'appuntamento e ieri si è allenato con i compagni durante la rifinitura. "Ha lavorato con cautela, ma la sua presenza, dopo giorni di dubbi, riposi e terapie, è tornata possibile", scrive il Corriere dello Sport. Da capire se Sarri e il suo staff vorranno correre rischi o meno: Nel caso in cui non dovesse farcela, allora ci sarà spazio per Provstgaard.



Il secondo nodo da sciogliere riguarda le fasce, dove Lazzari (insidiato da Pellegrini) resta favorito per partire titolare con Marusic dalla parte opposta. A centrocampo Guendouzi, Cataldi e Basic (in vantaggio su Vecino) mentre in attacco è confermato il tridente con Isaksen, Dia e Zaccagni.