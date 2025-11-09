Rispondendo a cinque domande sulla Serie A, Riccardo Trevisani si è lanciato anche in un pronostico di Inter-Lazio, la gara che stasera, a San Siro, chiuderà l'11esima giornata: "Finisce 2-1 per i nerazzurri, con doppietta di Lautaro e gol di Dia", ha detto il giornalista a Sportmediaset.

In seguito, Trevisani ha offerto il suo punto di vista sulla strategia comunicativa adottata da Antonio Conte: "E' la strategia giusta, gestisce tutta la Serie A: controlla l'avversario, la sua squadra e le polemiche arbitrali. E' fenomenale".

Infine, un parere sulla lotta scudetto: "Inter e Napoli lotteranno fino a fine stagione, poi occhio al Milan che senza coppe può diventare insidioso".