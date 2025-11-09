Mentre Cristian Chivu concentra tutte le sue attenzioni sulla Lazio di Maurizio Sarri, squadra che questa sera i nerazzurri ospiteranno al Meazza nella sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A EniLive, da Viale della Liberazione una lente d'ingrandimento è stata puntata su Formello e Olimpico di Roma per osservare Mario Gila. Il difensore, che peraltro questa sera molto probabilmente sarà titolare al posto di Alessio Romagnoli, è entrato nelle 'grazie' e attenzioni della dirigenza nerazzurra che starebbe vagliando diversi profili in vista dell'estate. A giugno i due centrali Francesco Acerbi e Stefan De Vrij andranno in scadenza e anche l'addio di Matteo Darmian potrebbe non essere scongiurato.

Motivo per il quale il club nerazzurro è alla ricerca di almeno uno o due innesti. Il difensore di proprietà laziale ha un contratto in scadenza nel 2027 con la società di Lotito che attualmente, secondo le indiscrezioni de Il Tempo, non sembra essersi ben incanalata nella strada giusta per le trattative di rinnovo. Secondo il quotidiano, la trattativa tra lo spagnolo e i capitolini sembra più complicata del previsto, difficoltà delle quali potrebbe approfittare l'Inter. Su Gila però non avrebbe attivato gli allarmi solo l'Inter e al contrario, sul venticinquenne ci sarebbe anche l'interesse del Milan con il quale potrebbe aprirsi un derby di mercato.