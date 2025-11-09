La vittoria rotonda per 3-0 contro il Brest fa esultare l'Olympique Marsiglia e in particolare Benjamin Pavard, tornato a fornire una prova positiva dopo un periodo opaco. A fine partita, l'ex giocatore dell'Inter esprime la sua soddisfazione: "Dovevamo vincere in casa dopo aver perso alcuni punti lungo il percorso. Sapevamo che vincendo saremmo tornati al primo posto, abbiamo giocato un'ottima partita, rimanendo solidi fino alla fine. Il ruolo che preferisco? Sono un giocatore versatile; posso giocare a destra, al centro o anche a sinistra, e mi adatto a ciò che l'allenatore mi chiede. Questa è la cosa principale. È bello non subire gol da difensore. Finché gioco, sono felice, indipendentemente dal modulo. Penso di poter mettere in mostra meglio le mie qualità al centro, ma cerco di dare il mio contributo anche in attacco quando sono terzino".

Messaggio anche per i tifosi: "Sapevo che finché diamo il massimo, i tifosi ci sosterranno sempre. Certo, non erano contenti dei risultati, ma sono ancora tanti, stiamo ancora giocando davanti a uno stadio esaurito e siamo molto felici di poter festeggiare con loro". Chiusura sulle sue condizioni: "Ho preso una piccola botta. È la caviglia destra, ma va tutto bene, ho qualche giorno di riposo".