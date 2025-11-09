C'è un curioso dato statistico che lega l'Inter, la Lazio e Cristian Chivu, che questa sera sfiderà i biancocelesti da allenatore dopo i tanti incroci del passato da giocatore. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, la squadra nerazzurra è rimasta imbattuta nelle ultime 5 partite contro i capitolini in Serie A (3 vittorie e 2 pareggi) e "potrebbe arrivare a 6 partite di fila senza ko contro i biancocelesti in campionato per la prima volta dal periodo compreso tra aprile 2004 e maggio 2010 (13 in quel caso: 8 vittorie e 5 pareggi)", quando nella rosa interista c'era proprio l'ex difensore romeno.