Dopo due pareggi a reti involate tra campionato e Champions, il Napoli cade al Dall'Ara sotto i colpi di un Bologna che ora può sognare in grande: col 2-0 rifilato ai campioni d'Italia, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano si issa momentaneamente al quarto posto in classifica, a pari punti con Inter e Roma, che nelle prossime ore avranno l'occasione di salire in vetta vincendo rispettivamente contro Lazio e Udinese. I rossoblu, in virtù dei gol di Thijs Dallinga e Jhon Lucumi, infliggono la terza sconfitta in campionato ad Antonio Conte.

Nell'altra gara domenicale delle 15, Genoa e Fiorentina, guidate dai due neo allenatori Daniele De Rossi e Paolo Vanoli, si spartiscono la posta in palio dopo una sfida da montagne russe: finisce 2-2 al Ferraris. Va avanti il Grifone con Leo Ostigaard, poi il pari dell'ex Albert Gudmundsson su rigore; nella ripresa, Lorenzo Colombo fallisce il rigore del sorpasso ma si riscatta annullando il vantaggio provvisorio di Roberto Piccoli.