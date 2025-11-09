Federico Guidi, allenatore della Roma Under 20, si presenta davanti ai microfoni dei canali uffiicali giallorossi per commentare il pareggio beffa maturato contro l'Inter questo pomeriggio al Tre Fontane: "Il pareggio per quanto visto in campo è il risultato chiaramente più giusto. Sono state due partite differenti, dove noi siamo partiti molto bene segnando e sfiorando il 2-0. Poi abbiamo pensato di lasciare palla all'Inter e per quello mi sono arrabbiato negli spogliatoi. L'Inter è una squadra molto tecnica e di grande qualità; dovevamo fare qualcosa di più in costruzione perché la nostra mentalità deve essere quella di essere propositivi e vogliosi di cercare il secondo gol. Forse ci siamo adagiati inconsciamente sulle nostre prestazioni difensive recenti, dove abbiamo concesso poco".

Guidi ribadisce: "Il risultato è giusto, l'Inter ha meritato il pareggio. Anche se i ragazzi non hanno concesso niente, forse qualche cross e tiro da fuori ma mai un'occasione. Il dispiacere nasce non tanto dal gol preso al 94esimo ma dal fatto di aver pensato solo a difendere con ordine dopo il gol invece di avere una mentalità propositiva che ci deve contraddistinguere".