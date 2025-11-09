Tornare a fare l'Inter per 90 minuti e chiudere in bellezza quest'altro pezzo di stagione prima della sosta nazionali: questo l'obiettivo dei nerazzurri, chiamati a una prova convincente e, soprattutto, a ottenere altri tre punti vista la serrata lotta scudetto.

QUI INTER – Chivu non le ha mandate a dire dopo il risicato 2-1 con il Kairat di mercoledì e già stasera si attende tutto un altro atteggiamento dai suoi. Il tecnico romeno recupera Thuram, già in campo per qualche minuto in Champions: possibile che il francese venga schierato dall'inizio assieme a Lautaro. Rispetto all'ultima uscita, tornano titolari Akanji, Bastoni, Calhanoglu e Sucic, quest'ultimo in vantaggio su Zielinski. Ballottaggio in difesa: Bisseck, Acerbi e De Vrij si contendono una maglia. Ancora indisponibili Darmian, Mkhitaryan, Palacios e Di Gennaro.

QUI LAZIO – Il dubbio della vigilia riguarda le condizioni di Romagnoli, non al meglio dopo l'affaticamento muscolare patito con il Cagliari: pronto Provstagaard. Sarri non si discosta dal canonico 4-3-3 e dovrebbe insistere con Basic a metà campo e Dia al centro del tridente completato da Isaksen e Zaccagni. Infermeria ancora pienta: out Tavares, Rovella, Cancellieri, Castellanos e Dele-Bashiru.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Mkhitaryan.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Panchina: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Patric, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Vecino, Pedro, Noslin.

Allenatore: Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Tavares, Rovella, Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru.

ARBITRO: Manganiello.

Assistenti: Berti e Cecconi.

Quarto ufficiale: Bonacina.

Var: Di Paolo.

Avar: Aureliano.

