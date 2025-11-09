Lautaro Martinez non si tocca, neanche contro la Lazio. La conferma arriva anche dalle pagine del Corriere dello Sport che oggi riferisce come il Toro troverà ancora una volta una maglia da titolare in attacco per andare ad inseguire quel gol che in Serie A gli manca da quattro gare, precisamente dal match con la Cremonese di poco più di un mese fa.

"A regalargli l’assist per sbloccare il risultato fu Bonny, destinato a essere al suo fianco anche questa sera contro la squadra di Sarri. A meno di sorprese, infatti, Thuram comincerà dalla panchina, come contro il Kairat, mercoledì scorso", scrive il quotidiano. Tikus dovrebbe tornare dal 1' nel derby contro il Milan: nel mentre avrà tempo per rimettersi in forma lavorando ad Appiano durante la sosta Nazionali. 

