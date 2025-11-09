La Lazio ispira particolarmente Denzel Dumfries, che quando vede biancoceleste si infiamma. La testimonianza arriva dalle tre reti già messe a segno dall'olandese negli ultimi tre incrorci in Serie A tra le due squadre.
"La prima volta a San Siro nella stagione 2023-24 e le successive l'anno scorso, sia all'andata sia al ritorno - ricorda il Corriere dello Sport -. Uno spauracchio a tutti gli effetti tanto che l'olandese questa sera sarà l'osservato speciale per eccellenza, con Chivu che punta forte su di lui e in questa stagione l'ha sempre schierato titolare in campionato e Champions, a parte le sfide contro Cagliari e Verona". Dumfries cerca un gol che in Serie A gli manca da fine agosto (nel ko casalingo contro l’Udinese).
Sezione: Rassegna / Data: Dom 09 novembre 2025 alle 12:02
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
