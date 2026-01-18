Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo, evidenziando il percorso della propria squadra anche alla luce del divario esistente tra i partenopei e l'Inter: Al di là dell’Inter dobbiamo pensare solo al nostro percorso. Il Sassuolo ha fatto una grande partita, ha mostrato qualità e organizzazione. Noi siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali ed era quello che contava”.