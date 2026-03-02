La Fiorentina perde a Udine (3-0 per i friulani) e resta a quota 24 punti, al pari di Lecce e Cremonese. Si profila, al momento, una lotta a tre per evitare il terzultimo posto. Si mette già in salita al 10' per la viola: Kabasele porta in vantaggio i bianconeri con un colpo di testa a pochi passi da De Gea. La formazione di Vanoli prova a reagire nella seconda parte di tempo: Mandragora spedisce alto un rigore in movimento; al 64' Davis raddoppia dagli undici metri. Nonostante i vari tentativi, la Fiorentina non riesce mai a rendersi pericolosa. Anzi, nel finale arriva il tris di Buksa.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 22:50
Autore: Niccolò Anfosso
